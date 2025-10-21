Takaichi verkozen tot eerste vrouwelijke premier van Japan

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - Japan krijgt voor het eerst in de geschiedenis van het land een vrouwelijke premier. De leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) Sanae Takaichi is dinsdag door een meerderheid van het parlement van het land verkozen tot premier.

Maandag werd bekend dat de LDP gaat samenwerken met de rechtse Japan Innovatie Partij (JIP). Takaichi werd eerder deze maand gekozen als leider van de grootste partij van het land en was dus al de belangrijkste kandidaat om Shigeru Ishiba op te volgen.

Takaichi zal later op de dag officieel aangesteld worden, na een ontmoeting met de keizer van Japan.