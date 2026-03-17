Nederland start met Finland en VK kredietinstelling voor defensie

DEN HAAG/LONDEN (ANP) - Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland zetten een nieuwe kredietinstelling op voor defensieprojecten. Landen met een hoge kredietwaardigheid kunnen meedoen en het moet de defensie-industrie en de herbewapeningsrace van westerse landen helpen aanjagen.

Het Multilateraal Defensiemechanisme (MDM) staat open voor meer deelnemers, maar is bedoeld voor een kerngroep van NAVO-bondgenoten. De Europese Unie heeft ook al initiatieven om gezamenlijk in te kopen en te lenen voor defensieprojecten. Maar het VK, dat een van de belangrijkste defensie-industrieën van Europa heeft, staat daar nog goeddeels buiten. Londen en Brussel kunnen het maar niet eens worden over de voorwaarden.

Het MDM moet onder meer helpen bestellingen van meerdere landen te bundelen en gezamenlijke inkoop vergemakkelijken. Het nieuwe mechanisme kan geld meerdere keren uitlenen, waardoor het effect wordt vergroot. Het MDM moet uiterlijk volgend jaar van start gaan.