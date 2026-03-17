Een moeder die ontdekt dat haar zoon een seksuele dader is, verliest in één klap het beeld van haar kind, haar gezin en vaak ook haar sociale omgeving. Toch komt haar perspectief in het publieke debat vrijwel niet aan bod.

Tussen shock, schuld en schaamte

Seksuele agressie onder jonge mannen komt heel veel voor Seksuele agressie onder jongeren is geen marginaal fenomeen: Europese studies tonen dat een aanzienlijk deel van de jonge mannen ooit grensoverschrijdend seksueel gedrag pleegt, al lopen schattingen sterk uiteen door methodeverschillen (studies rapporteren variaties van enkele tot tientallen procenten). Tegelijk geldt: een minderjarige dader is niet hetzelfde als een ‘monstrueuze’ volwassene. Met vroege, specialistische behandeling neemt de kans op herhaling significant af, benadrukken therapeuten en behandelaars.

Hoe kan een moeder verder?

Professionals waarschuwen: het kind mag nooit het enige perspectief zijn; er is óók een slachtoffer én vaak een kwetsbare moeder. Cruciaal is dat zij snel toegang krijgt tot onafhankelijke hulp, waarin rouw, schaamte, woede en praktische vragen naast elkaar mogen bestaan. In Nederland kunnen moeders – naast jeugdzorg en psychologen – terecht bij Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld en gespecialiseerde hulp voor online misbruik, ook als zij twijfelen of nog geen volledig beeld hebben van wat er is gebeurd. Pas wanneer haar eigen trauma wordt erkend, kan zij helpen grenzen te herstellen, het herstel van het slachtoffer te ondersteunen en haar zoon te begeleiden in behandeling – zonder zijn daad te vergoelijken.

De vergeten rouw van de dader-moeder