Nederland stuurt alleenstaande asielmannen weer terug naar België

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) wil alleenstaande mannelijke asielzoekers weer terugsturen naar België. Europese landen mogen asielzoekers terugsturen naar het land waar zij zich als eerste hebben gemeld. Maar de Raad van State verbood afgelopen zomer om alleenstaande mannen terug te sturen naar het zuidelijke buurland, omdat zij daar volgens de hoge bestuursrechter slecht worden opgevangen. De minister gaat deze mensen per direct weer terugsturen, omdat zij volgens hem nu wel een opvangplaats kunnen krijgen.

Het besluit blijft beperkt tot mannen die niet kwetsbaar zijn. De minister baseert zich op nieuwe informatie die België zou hebben aangeleverd. In een persbericht hierover staat niet welke informatie en worden ook geen verdere details gegeven over de opvangplaatsen.

In België bestaat het risico dat de mannen niet in "hun meest elementaire levensbehoeften" van een bed, bad en brood worden voorzien, schreef de Raad van State in zijn uitspraak. Omdat dat in strijd is met de mensenrechten, moest Nederland de asielaanvraag van de alleenstaande mannen toch in behandeling nemen van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde ook dat de rechtsbescherming van deze asielzoekers niet op orde was, omdat Belgische autoriteiten uitspraken van rechters niet naleefden en dwangsommen niet betaalden.