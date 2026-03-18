Cameratoezicht rond mogelijke kampioenswedstrijd PSV bij Telstar

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 15:03
VELSEN (ANP) - Bij het stadion in Velsen-Zuid waar zondag de Eredivisiewedstrijd tussen Telstar en PSV wordt gespeeld, wordt die middag en avond cameratoezicht gehouden. De burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente heeft dat besloten na recente ongeregeldheden rond het stadion.
Ook speelt mee dat PSV zondag landskampioen kan worden, meldt de gemeente. "Hierdoor is er sprake van een verhoogde emotionele lading. Mogelijk zijn er supporters die bij winst, of juist bij verlies, de confrontatie met supporters van de tegenstander willen opzoeken."
De camera's, die gericht zijn op de Tolsduinerlaan, aan de achterzijde van het uitvak, staan zondag van 14.45 uur tot 20.45 uur aan. Vorige week werd bekend dat de wedstrijd is vervroegd van 20.00 uur naar 16.45 uur, met het oog op het mogelijke landskampioenschap van PSV.
