Nederland twee minuten stil voor oorlogsslachtoffers

AMSTERDAM (ANP) - Op veel plekken in Nederland was het om 20.00 uur twee minuten stil voor alle mensen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties of vredesoperaties. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam zwegen de duizenden aanwezigen, waarna het Wilhelmus klonk.

Ook op de Waalsdorpervlakte tussen Den Haag en Wassenaar werden de oorlogsslachtoffers herdacht. In het duingebied zijn in de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 verzetsmensen gefusilleerd.

De Nationale Militaire Dodenherdenking was zoals ieder jaar op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie en prins Pieter-Christiaan waren daarbij. Pieter van Vollenhoven zou ook aanwezig zijn, maar de 86-jarige vader van Pieter-Christiaan liet verstek gaan om zich te kunnen richten op het bijwonen van Bevrijdingsdag maandag in Wageningen.