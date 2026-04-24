Nederland vangt vluchtelingen op bij echte nood, zegt Jetten

NICOSIA (ANP) - Als er echt noodzaak is voor mensen om te vluchten door de oorlog in het Midden-Oosten, "dan is er natuurlijk opvang" mogelijk in Nederland, zei premier Rob Jetten na afloop van een EU-top op Cyprus. Maar volgens hem is de hele EU het ermee eens dat zij niet meer de "ongecontroleerde migratie van de afgelopen jaren" aankan.

Hij vindt het belangrijk dat de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het Europese migratiepact dat medio juni ingaat. Jetten hoopt dat die strengere Europese regels voor toelating, verdeling en opvang van asielzoekers tot meer draagvlak leiden. De premier ziet dat draagvlak onder druk staat, mede gezien de protesten tegen azc's in Loosdrecht van de afgelopen dagen.

De EU is beter voorbereid op een "grote vluchtelingenstroom dan tien jaar geleden, toen de Syrië-oorlog op zijn hoogtepunt was", zei hij. Desondanks zal het "passen en meten zijn op veel plekken. Dat is de afgelopen jaren absoluut niet goed gegaan. Ik begrijp de onrust die er in veel gemeenten is."

'Dramatische situatie'

De EU-leiders hebben vrijdag met leiders uit Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte en de voorzitter van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten (GCC) gesproken over de vele mensen die in Libanon op de vlucht zijn. Jetten noemt de situatie daar "dramatisch". Er zijn een miljoen mensen op de vlucht, waaronder ook eerder uit Syrië gevluchte mensen.

Als die verder gaan reizen, kan dat volgens Jetten leiden tot "ongecontroleerde migratie naar Europa". Om dat tegen te gaan is volgens Jetten de enige oplossing stabiliteit in Libanon. "Dat betekent dat Israël moet stoppen met vijandelijkheden in het zuiden van Libanon en serieus moet onderhandelen over vrede tussen de twee landen."