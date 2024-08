Nederland veroordeelt dodelijke aanval op school in Gaza

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft de dodelijke Israëlische aanval op een school in de Gazastrook veroordeeld. In een post op X zegt hij: "De rampzalige beelden van de Gazastrook vanmorgen onderstrepen het belang van het initiatief voor een staakt-het-vuren van de VS, Egypte en Qatar. De humanitaire situatie is treurig en de gijzelaars moeten worden vrijgelaten. Nederland herhaalt de oproep om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen."

Eerder sprak EU-buitenlandchef Josep Borrell al een veroordeling uit. Hij schrijft op X dat in de laatste weken tien scholen zijn getroffen. "Er is geen rechtvaardiging voor deze afslachtingen", aldus Borrell. "Wij zijn ontsteld door het verschrikkelijke dodental."

In de school verbleven mensen die zijn ontheemd als gevolg van de oorlog tussen Hamas en Israël. Bij de jongste aanval zijn volgens Hamas 93 doden gevallen. Volgens Israël zaten er zo'n twintig strijders van Hamas en Islamitische Jihad in het gebouw dat is beschoten.

Wapenstilstand

Veldkamp en Borrell pleiten voor een wapenstilstand in de Gazastrook. De buitenlandchef van de EU noemt dat "de enige manier" om nieuwe burgerdoden te voorkomen en de vrijlating van gijzelaars zeker te stellen.

De VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, beschuldigt Israël na de aanval op de school van genocide. "Gaza: In het grootste en schandaligste concentratiekamp van de 21e eeuw, pleegt Israël genocide op de Palestijnen, één wijk per keer, één ziekenhuis per keer, één school per keer, één vluchtelingenkamp per keer, één 'veilige zone' per keer. Met Amerikaanse en Europese wapens. En onder onverschilligheid van alle 'beschaafde landen'."