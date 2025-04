Nederland veroordeelt Israëlische aanval op hulpverleners in Gaza

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet veroordeelt de Israëlische aanval op hulpverleners in Gaza waarbij zeker vijftien doden vielen. Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, PVV) noemde de aanval in een debat in de Tweede Kamer woensdag "afschuwelijk en onacceptabel".

Volgens haar heeft minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken dinsdag Israël ook aangesproken op de operatie. Het kabinet vindt dat er onderzoek moet worden gedaan naar de aanval van 23 maart op een konvooi ambulances bij Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Israël heeft toegegeven de voertuigen te hebben beschoten.

Het baart Klever "veel zorgen" dat hulpverleners in Gaza gevaar lopen. Ze veroordeelt ook de blokkade van Israël van Gaza waardoor geen humanitaire hulp en elektriciteit in de kuststrook binnenkomt, zei de bewindsvrouw.