Wilders clasht hard met Timmermans: 'U heeft niks te eisen'

DEN HAAG (ANP) - "U heeft niks te eisen", zei Geert Wilders tegen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) in het debat over de voordrachten voor lintjes die asielminister Marjolein Faber heeft geweigerd. Volgens de PVV-leider heeft zijn partijgenoot Faber nooit een formeel besluit genomen, en is de eenheid van het kabinetsbeleid dus ook niet in het geding.

"Hier staat een minister met lef, die zegt wat ze vindt", zei Wilders over Faber. "Hier staat een minister die meer ruggengraat heeft dan u in honderd jaar hebt laten zien. Zij staat voor haar zaak."

Timmermans sprak de coalitiegenoten van Wilders aan, VVD, NSC en BBB. "Met deze meneer zit u in een coalitie." Volgens de voorman van GroenLinks-PvdA is het vanwege spanningen op het wereldtoneel nog belangrijker dat het kabinet met één mond praat.