Nederland voelt wel voor meedoen aan oefeningen Oekraïne-coalitie

DEN HAAG (ANP) - Nederland kijkt welwillend naar de gezamenlijke militaire oefeningen die Frankrijk wil organiseren met de bondgenoten van Oekraïne. Het ministerie van Defensie heeft "een positieve grondhouding", laat het weten.

De leiders van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen komen maandag weer bijeen en dan willen ze ook oefeningen plannen, zei de Franse president Emmanuel Macron op de NAVO-top in Ankara. Hoe die oefeningen eruit moeten zien, liet hij in het midden.

Ook Defensie kan nog niet ingaan op "de concrete invulling van deze oefeningen, bijvoorbeeld welke eenheden gaan deelnemen". Maar de positieve grondhouding die Nederland heeft jegens de coalitie, waarvan het van meet af aan deel uitmaakt, geldt ook hier.

Bestand ver weg

De coalitie van enkele tientallen voornamelijk Europese landen wil Oekraïne blijven beschermen tegen Rusland als het ooit tot een bestand komt. Maar dat lijkt nog ver weg, benadrukt het ministerie. "Veel hangt af van of Rusland bereid is tot serieuze onderhandelingen. Helaas zien we weinig bereidheid van het Poetin-regime. Maar als het moment daar is, willen wij klaarstaan."

Frankrijk voert het verbond van landen samen met het Verenigd Koninkrijk aan. Het herbergt ook het hoofdkwartier van de coalitie.

Premier Rob Jetten gaat maandag ook naar de bijeenkomst in Parijs.