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Dodelijke brand in Chinese schoenenfabriek onder controle

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 19:16
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JINJIANG (ANP/AFP) - De grote dodelijke brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang is onder controle. Volgens de autoriteiten vielen er 28 doden. Het duurde uren voor de brandweer de brand meester was. Op het moment dat die donderdag uitbrak in een fabriek van de Huiteng Shoes Company waren volgens staatspersbureau Xinhua 237 werknemers aanwezig.
De brandweer en reddingswerkers hebben 213 mensen kunnen evacueren uit het brandende pand, maar twee evacués zijn daarna in een ziekenhuis overleden. Naar verloop van tijd zijn 26 mensen dood teruggevonden in de fabriek.
Aan de evacuatie en de bestrijding van de brand in het district Chendai hebben meer dan vijfhonderd mensen meegedaan. De Chinese president Xi Jinping zei al snel "een zwaar verlies aan mensenlevens" te vrezen. Hij gelastte een grondig onderzoek naar de oorzaak.
Chinese media meldden dat de eigenaar van het bedrijf en enkele andere betrokkenen zijn aangehouden in verband met het onderzoek naar de oorzaak.
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