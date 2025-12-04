Nederland vraagt met 15 EU-landen om Europese regels voor e-steps

DEN HAAG (ANP) - Maak Europese regels voor kleine voertuigen zoals e-steps. Die oproep doet demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag in een overleg met EU-ministers. Zijn verklaring wordt gesteund door vijftien andere landen waaronder Duitsland, Polen en België.

Op dit moment bepalen landen zelf nog hoe ze met de voertuigen omgaan. Dat leidt tot een "lappendeken van inconsistente regels", vindt Tieman. Volgens de BBB'er levert een aparte aanpak per land onnodig werk op voor zowel overheden als voor bedrijven.

Tieman pleit voor een "typegoedkeuring-achtig systeem" op Europees niveau. Bij zo'n systeem moet een autoriteit een voertuig goedkeuren voordat het de weg op mag. In Nederland gaat verkeersdienst RDW over zulke controles. Omdat het nu om een oproep gaat, is nog niet duidelijk hoe eventuele Europese regels eruit zouden zien.