ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland vraagt met 15 EU-landen om Europese regels voor e-steps

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 14:33
anp041225179 1
DEN HAAG (ANP) - Maak Europese regels voor kleine voertuigen zoals e-steps. Die oproep doet demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag in een overleg met EU-ministers. Zijn verklaring wordt gesteund door vijftien andere landen waaronder Duitsland, Polen en België.
Op dit moment bepalen landen zelf nog hoe ze met de voertuigen omgaan. Dat leidt tot een "lappendeken van inconsistente regels", vindt Tieman. Volgens de BBB'er levert een aparte aanpak per land onnodig werk op voor zowel overheden als voor bedrijven.
Tieman pleit voor een "typegoedkeuring-achtig systeem" op Europees niveau. Bij zo'n systeem moet een autoriteit een voertuig goedkeuren voordat het de weg op mag. In Nederland gaat verkeersdienst RDW over zulke controles. Omdat het nu om een oproep gaat, is nog niet duidelijk hoe eventuele Europese regels eruit zouden zien.
loading

POPULAIR NIEUWS

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

GettyImages-544546845

Er zijn mensen die altijd klagen. Waarom doen ze dat?

shutterstock_1274520526

De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Loading