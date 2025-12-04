Tweede Kamer binnenkort in debat over strafbaarheid illegaliteit

DEN HAAG (ANP) - Binnenkort gaat de Tweede Kamer in debat over het plan om een illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Aan het begin van de zomer leidde het tot veel discussie toen de PVV dit wilde toevoegen aan een nieuwe strenge asielwet, en een Kamermeerderheid daarmee instemde. Het debat gaat over een aanpassing die demissionair asielminister David van Weel (VVD) voorstelt om tegemoet te komen aan de zorgen hierover.

Kamervoorzitter Thom van Campen stelde donderdag tijdens een vergadering voor om binnenkort een debat in te plannen, zonder daarbij een datum te noemen. Niemand maakte bezwaar daartegen.

In de zogeheten 'novelle' van de minister staat dat alleen een verblijf zonder geldige verblijfspapieren strafbaar wordt, maar niet de hulp aan deze mensen. Wegens zorgen daarover stemde het CDA eerder tegen de asielnoodmaatregelenwet in de Tweede Kamer. Partijleider Henri Bontenbal heeft gezegd voor te kunnen stemmen in de Eerste Kamer als hier iets aan wordt gedaan.