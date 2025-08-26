Uitstoot Amsterdam daalt, maar nog te weinig om doelen te halen

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam is de afgelopen jaren duurzamer geworden, maar de doelstellingen die de hoofdstad zichzelf heeft gesteld voor 2030 zijn nog buiten bereik. Op veel terreinen zijn landelijke maatregelen nodig, zegt het gemeentebestuur. Dan gaat het bijvoorbeeld om verzwaring van het elektriciteitsnet, verdere vergroening van de industrie en de aanleg van warmtenetten om meer gebouwen zonder aardgas te kunnen verwarmen.

Volgens de eerste monitor van het programma Onze Stad van Morgen zal de CO2-uitstoot vanaf Amsterdams grondgebied in 2030 met 46 procent zijn verminderd ten opzichte van 2018. Dat is volgens de gemeente weliswaar "een flinke vooruitgang", maar het doel is 60 procent minder uitstoot. Ook het doel om het gebruik van nieuwe materialen te halveren door meer circulair te werken, is volgens de opstellers van de monitor nog buiten bereik.

Hoewel het gemeentebestuur dus nadrukkelijk naar het Rijk kijkt voor aanvullende maatregelen, gaat het ook onderzoeken welke maatregelen het zelf nog kan nemen. "Het zal met name gaan om maatregelen op het gebied van mobiliteit, de gebouwde omgeving en de industrie."

Hemwegcentrale

In de haven en de industrie ging de uitstoot de afgelopen jaren al sterk omlaag. Dat was onder meer te danken aan de sluiting van de Hemwegcentrale, een oude kolencentrale die eind 2019 dicht moest. Ook huizen in de hoofdstad zijn energiezuiniger geworden. Momenteel heeft 63 procent van de woningen energielabel D of beter. Daar is dus zeker nog ruimte voor verdere verbetering, maar in 2012 viel nog maar 20 procent van de woningen binnen deze bandbreedte.

De gemeentelijke organisatie zelf stoot volgens de rapportage tegenwoordig 75 procent minder CO2 uit dan in 2018.