Nederland wil duurzame warmte, mits bedrijven weinig winst maken

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 7:07
UTRECHT (ANP) - Meer dan de helft van de Nederlanders staat positief tegenover een overstap van aardgas naar duurzame warmte, mits energiebedrijven minimale winst maken en daarover transparant zijn. Dat meldt Energie Beheer Nederland (EBN) op basis van onderzoek door MSG Sustainable Strategies Populytics.
61 procent van de deelnemers vindt de overstap een (heel) goed idee, terwijl 17 procent het juist een (heel) slecht idee vindt. Nederlanders willen bij voorkeur geen hogere kosten voor duurzame warmte dan voor aardgas, maar een meerderheid steunt de keuze van de overheid om burgers meer te laten betalen als dat helpt om CO2 te besparen en comfortabeler te wonen.
80 procent van de deelnemers maakt zich zorgen over het klimaat, wat hun visie op beleid beïnvloedt; deze groep vindt vaker dat de overheid mag bepalen hoe een wijk de overstap naar duurzame warmte maakt. Bijna 20 procent heeft geen klimaatzorgen en wil zelf bepalen hoe de overstap te maken.
