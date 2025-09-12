ECONOMIE
CNV eist 3,5 tot 5 procent loonsverhoging in nieuw cao-seizoen

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 7:34
anp120925045 1
UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV zet in op een loonsverhoging van 3,5 tot 5 procent bij de nieuwe cao-onderhandelingen. Deze looneis is iets lager dan de 3,5 tot 6 procent in het cao-seizoen vorig jaar. De nieuwe loonvraag is berekend op de verwachte inflatie (2,6 procent) en arbeidsproductiviteit (1,7 procent), zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.
"De afgelopen jaren hebben we ons met hart en ziel ingezet voor stevige loonsverhogingen. Soms tot wel 20 procent loonsverhoging. Dit was noodzakelijk: veel werkenden kregen al jaren te weinig betaald terwijl de inflatie door het dak ging. Het is onacceptabel voor CNV dat werkenden in armoede leven. Inmiddels zijn de meeste lonen op peil", aldus Fortuin.
