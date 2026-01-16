Nederland wil niet morrelen aan EU-toelatingsregels voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Nederland is niet genegen de toetredingseisen voor Oekraïne tot de EU te versoepelen, zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) vrijdag. Het plan waaraan de Europese Commissie zou werken om Oekraïne een lichte variant van het EU-lidmaatschap toe te kennen zodat Oekraïne snel kan toetreden, is hem niet bekend, zei Van Weel na afloop van de ministerraad. De huidige toetredingscriteria zijn voor Nederland heilig.

"Er zijn altijd dingen die onder druk vloeibaar kunnen worden, maar de criteria wat ons betreft niet", zei Van Weel.

De Europese Commissie werkt volgens de Financial Times aan een voorstel om Oekraïne snel te laten toetreden, maar wel met aanzienlijk minder beslissingsbevoegdheden, zoals geen stemrecht bij EU-toppen of vergaderingen van EU-ministers. Een woordvoerder van de Commissie wilde vrijdag niet reageren op de berichtgeving van de doorgaans goed ingevoerde krant.

Hervormingen doorvoeren

Vrijwel alle EU-regeringsleiders vinden dat toetreding van Oekraïne tot de EU "een cruciaal onderdeel van de vredesonderhandelingen" is, hebben zij eind december op de EU-top gezegd. Nederland hoort daarbij, maar vindt dat Oekraïne de juiste procedure moet doorlopen, zoals dat voor alle kandidaat-leden geldt. Oekraïne is sinds 2022 kandidaat-lid.

Kandidaten moeten op een groot aantal beleidsterreinen hervormingen doorvoeren, zoals op het gebied van corruptiebestrijding en de rechtsstaat.

'Respect'

Van Weel heeft "echt respect voor wat Oekraïne in oorlogstijd onder ontzettend moeilijke omstandigheden weet te doen. Maar ze zijn er nog niet."

Het is aan de Europese Commissie om te beoordelen of Oekraïne aan alle eisen voldoet. "Dat is nu eenmaal afgesproken. Deze kwestie speelt hier nu doorheen. Ik ga kijken waar de commissie mee komt."