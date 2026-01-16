ECONOMIE
FNV: veel agressie richting personeel Schiphol tijdens sneeuwweek

vrijdag, 16 januari 2026 om 14:05
SCHIPHOL (ANP) - Veel personeel op Schiphol heeft vorige week tijdens de uitval en vertragingen van vluchten door sneeuw last gehad van agressie of intimidatie, meldt vakbond FNV. Door de gebrekkige communicatie vanuit de luchthaven en KLM werden passagiers steeds bozer. Dit leidde volgens FNV-campagneleider Jaap de Bie tot verbale agressie en ook zouden medewerkers zijn geduwd en bespuugd.
Vorige week moesten veel reizigers lang wachten op Schiphol omdat dagelijks honderden vluchten werden geannuleerd. Volgens FNV duurde het lang voordat de noodsituatie werd uitgeroepen. "Door een gebrek aan communicatie en hulp werd een situatie die al vervelend was, onhandelbaar", zegt De Bie. Het was volgens hem de heftigste week voor personeel sinds de lange rijen op de luchthaven in de zomer van 2022.
Eerder uitte vakbond De Unie al flinke kritiek. Voorzitter Reinier Castelein sprak op LinkedIn en in De Telegraaf van een "onveilige situatie", waarbij medewerkers zijn "uitgescholden, geïntimideerd en overbelast".
