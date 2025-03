Nederlanders roken en drinken minder, maar hebben vaker obesitas

DEN HAAG (ANP) - Overgewicht blijft het meest voorkomende leefstijlprobleem van Nederlanders. Terwijl het aantal rokers en overmatige drinkers gestaag afneemt, heeft al jaren ongeveer de helft van alle volwassenen overgewicht. Het percentage van de bevolking met ernstig overgewicht (obesitas) is de afgelopen tien jaar verder toegenomen, van 13 procent naar 16 procent, zo staat in de nieuwste Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het RIVM en andere instituten.

De monitor laat nog eens duidelijk zien dat opleidingsniveau en inkomen een grote invloed hebben op leefstijl. Mensen met een hbo- of wo-diploma roken bijvoorbeeld veel minder dan mensen die alleen basisonderwijs of vmbo hebben afgerond: 13 procent versus 21 procent. Onder die laatste groep komt ook overgewicht een stuk vaker voor: 65 procent weegt meer dan volgens de medische wetenschap gezond is. Bij overmatig alcoholgebruik zien de onderzoekers geen verband met opleidingsniveau of inkomen.

In totaal rookte vorig jaar nog 18 procent van de volwassenen. Dat was een jaar eerder nog 19 procent. In 2014 rookte nog ruim een kwart van de volwassen bevolking.

Overgewicht

Overmatig alcoholgebruik is volgens de monitor ook duidelijk afgenomen. Vorig jaar dronk 5,5 procent van de Nederlanders nog meer dan de hiervoor vastgestelde grens. Volgens de definitie van het CBS geldt meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen als "overmatig". Tien jaar eerder gold dit nog voor bijna 10 procent van de bevolking.

Voor overmatig drinken komt het doel uit het Nationaal Preventieakkoord al in beeld: in 2040 zou dit onder de 5 procent moeten liggen, zo hebben de overheid en maatschappelijke organisaties zich ten doel gesteld. In hetzelfde jaar zou ook nog maar 5 procent mogen roken. Volgens het akkoord moet het aantal mensen met overgewicht tegen die tijd zijn verminderd tot maximaal 38 procent van de volwassenen. Op dit terrein gaat het dus nog niet de goede kant op.

Hoeveel mensen overgewicht hebben, baseert het CBS op enquêtevragen over lengte en lichaamsgewicht. Daarmee kan de Body Mass Index (BMI) worden berekend. Een BMI van 25 of hoger geldt als overgewicht, boven de 30 geldt het als obesitas.