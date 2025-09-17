Nederlandse boot vertrokken om aan te sluiten bij vloot naar Gaza

MILOS (ANP) - Een Nederlandse boot is woensdag samen met vijf andere boten vanaf het Griekse eiland Milos vertrokken om zich aan te sluiten bij de Global Sumud Flotilla (GSF). Dat is een vloot met hulpgoederen die onderweg is naar Gaza. De ongeveer twintig boten worden bemand door pro-Palestijnse activisten, onder wie Greta Thunberg.

De Nederlandse boot die zich wil aansluiten bij de vloot heet Mohammad Bhar, naar een 24-jarige Palestijnse man met het syndroom van Down en autisme die in Gaza is doodgebeten door een hond van het Israëlische leger. Nederland levert honden aan Israël. De zes activisten aan boord van de boot willen de overheid oproepen hiermee te stoppen. Op boten in de vloot zijn al acht Nederlanders aanwezig.

Roos Ykema van MiGreat zit op de Nederlandse boot. Zij verwacht dat ze zich over een paar dagen op internationale wateren aansluiten bij de vloot, ergens ten zuiden van Kreta. "Maar wij liggen wel nog steeds een beetje voor op de rest, dus we moeten ook nog een beetje wachten."