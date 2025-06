Nederlandse delegatie Gaza-mars uitgezwaaid op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Zeker tweehonderd mensen hebben woensdagmiddag op Schiphol de Nederlandse delegatie uitgezwaaid die meedoet aan de Global March to Gaza, schat een ANP-fotograaf. Een deel van de honderd Nederlandse deelnemers vertrekt woensdag naar de Egyptische hoofdstad Caïro.

De Global March to Gaza is een internationaal initiatief waarbij tientallen landen zijn aangesloten. Deelnemers uit die landen lopen dit weekend vanuit de Egyptische kustplaats Al-Arish naar de grens met Gaza bij Rafah. Het is de bedoeling dat ze daar zondag aankomen, zegt een woordvoerder van de Nederlandse delegatie. "Dat is het hoogtepunt."

De groep zet bij Rafah een kamp op, waar de deelnemers enkele dagen willen blijven om aandacht te vragen voor het lot van de inwoners van Gaza en het belang van vrije toegang voor humanitaire hulp.