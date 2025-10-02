Nederlandse F-35 verdiende ereteken met neerhalen Russische drone

DEN HAAG (ANP) - Een van de Nederlandse F-35's die hebben geholpen in Polen Russische drones uit de lucht te schieten, draagt voortaan een ereteken. Op het toestel is een zogeheten 'kill mark' aangebracht, dat uitdrukt dat het een drone heeft uitgeschakeld.

Het is voor het eerst sinds 1999 dat een Nederlands gevechtsvliegtuig zo'n onderscheiding verdient. Toen haalde een F-16 een Servische MiG neer tijdens de oorlog in Kosovo.

Kill marks zijn kleine afbeeldingen van het uitgeschakelde vijandelijke doelwit. Het teken is op de romp van de F-35 geschilderd, vlak onder de cockpit. Dat gebeurde verder zonder veel ceremonieel, zegt Defensie.

Het staat voor een wapenfeit van het hele detachement dat "meerdere" Russische Shahed-drones heeft neergehaald, benadrukt Defensie. Hoeveel er precies zijn uitgeschakeld en welke toestellen daarin de hand hebben gehad, wil Defensie voorlopig in het midden laten. Dat mogen kill marks daarom ook niet verraden.