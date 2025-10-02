ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse F-35 verdiende ereteken met neerhalen Russische drone

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 11:24
anp021025100 1
DEN HAAG (ANP) - Een van de Nederlandse F-35's die hebben geholpen in Polen Russische drones uit de lucht te schieten, draagt voortaan een ereteken. Op het toestel is een zogeheten 'kill mark' aangebracht, dat uitdrukt dat het een drone heeft uitgeschakeld.
Het is voor het eerst sinds 1999 dat een Nederlands gevechtsvliegtuig zo'n onderscheiding verdient. Toen haalde een F-16 een Servische MiG neer tijdens de oorlog in Kosovo.
Kill marks zijn kleine afbeeldingen van het uitgeschakelde vijandelijke doelwit. Het teken is op de romp van de F-35 geschilderd, vlak onder de cockpit. Dat gebeurde verder zonder veel ceremonieel, zegt Defensie.
Het staat voor een wapenfeit van het hele detachement dat "meerdere" Russische Shahed-drones heeft neergehaald, benadrukt Defensie. Hoeveel er precies zijn uitgeschakeld en welke toestellen daarin de hand hebben gehad, wil Defensie voorlopig in het midden laten. Dat mogen kill marks daarom ook niet verraden.
loading

POPULAIR NIEUWS

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

ANP-509279423 (1)

Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

ANP-537729689

Hollywood in rep en roer vanwege Tilly Norwood: maak kennis met de eerste AI-actrice

Loading