Nederlandse film The North staat op shortlist voor Europese Oscar

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse wandelfilm The North staat op de shortlist voor de European Film Awards, oftewel de Europese Oscars. Dat heeft distributeur Gusto Entertainment dinsdag bekendgemaakt. De film maakt deel uit van een lijst van 67 Europese films die het afgelopen jaar zijn gemaakt en kans maken op prijzen bij de uitreiking, die eind januari in Berlijn plaatsvindt.

De lijst is samengesteld door de leden van de European Film Academy, die de prijzen uitreikt. Ruim 5000 Europese filmmakers en acteurs zijn lid van de organisatie. Volgens EFA reflecteert de lijst met films die genomineerd kunnen worden "de grote diversiteit en creativiteit" van Europese filmmakers. De nominaties worden de komende maanden in stappen bekendgemaakt.

The North trok de afgelopen maanden meer dan 110.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen. De film van regisseur Bart Schrijver volgt twee vrienden die door de Schotse Hooglanden trekken, op zoek naar verbinding met de natuur, elkaar en zichzelf.