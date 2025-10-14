Verdachten verkrachting Maastricht ontkennen gedwongen seks

MAASTRICHT (ANP) - Drie mannen van 19, 22 en 24 jaar die verdacht worden van de verkrachting van een jonge vrouw in oktober vorig jaar in Maastricht ontkennen dat zij haar hebben gedwongen tot seks. Volgens de drie had de vrouw ingestemd met de seksuele handelingen. Het Openbaar Ministerie meent dat de verdachten misbruik hebben gemaakt van de "kwetsbare toestand" waarin de vrouw verkeerde, mede door gebruik van alcohol.

Het 18-jarige slachtoffer werd in de nacht van 28 op 29 oktober verkracht toen ze onderweg was naar huis na een avond uit. Bij de Sint Servaasbrug kwam ze vier mannen tegen. Omdat de vrouw nog niet erg bekend was in haar nieuwe woonplaats, bood het viertal aan haar naar huis te brengen. Vervolgens is ze naar een pand in de Hoogbrugstraat gebracht, waar ze zou zijn verkracht.

De drie stonden dinsdag voor het eerst op een openbare terechtzitting. De rechter bepaalde dat zij in de cel blijven. Een vierde verdachte komt mogelijk later voor, onbekend is wanneer. Hij is op vrije voeten.