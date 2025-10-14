ECONOMIE
VN en Rode Kruis roepen op tot openen van alle grensposten Gaza

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 13:59
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De VN en het Rode Kruis roepen op om alle grensposten in de Gazastrook te openen. De organisaties vinden de beperkte toegang voor noodhulpverleners nu onvoldoende om de hongersnood in het gebied effectief te bestrijden. VN-experts zeggen dat zeker een half miljoen Gazanen een "catastrofaal" lot wacht.
Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis zijn niet alle grensposten bruikbaar. Hij roept daarom op tot reparatie en vraagt om het puin bij de overgangen op te ruimen. Het puin kan trucks met noodhulp hinderen bij het in- en uitrijden van het gebied wanneer de locaties opengaan.
De EU kondigde maandag aan dat een missie die toezicht houdt op de overgang bij Rafah woensdag wordt hervat. Of dit ook betekent dat de grens opengaat, is onduidelijk. Ook is onbekend wanneer de rest van de overgangen opent.
Volgens de woordvoerder staat aan de grenzen 119.000 ton noodhulp klaar.
