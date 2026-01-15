ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse hulpverlener op Lesbos vrijgesproken

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 20:38
anp150126217 1
LESBOS (ANP) - De Nederlandse reddingswerker Pieter Wittenberg is donderdag op het Griekse eiland Lesbos vrijgesproken in de zaak die sinds 2018 tegen hem liep. Ook 23 andere hulpverleners zijn vrijgesproken, meldt de organisatie Human Power, die de rechtszaak heeft gevolgd. Ook Amnesty International maakt melding van de vrijspraak.
Wittenberg en de andere reddingswerkers, die op Lesbos vluchtelingen hielpen die daar per boot aankwamen, stonden terecht voor onder meer mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat zij zich daaraan schuldig hebben gemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

Loading