Nederlandse hulpverlener op Lesbos vrijgesproken

LESBOS (ANP) - De Nederlandse reddingswerker Pieter Wittenberg is donderdag op het Griekse eiland Lesbos vrijgesproken in de zaak die sinds 2018 tegen hem liep. Ook 23 andere hulpverleners zijn vrijgesproken, meldt de organisatie Human Power, die de rechtszaak heeft gevolgd. Ook Amnesty International maakt melding van de vrijspraak.

Wittenberg en de andere reddingswerkers, die op Lesbos vluchtelingen hielpen die daar per boot aankwamen, stonden terecht voor onder meer mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat zij zich daaraan schuldig hebben gemaakt.