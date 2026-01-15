VS blijven azen op Groenland ondanks Europese militairen

WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis is duidelijk geweest over zijn intenties om Groenland te verwerven. De inzet van Europese militairen op Groenland doet daar niets aan af. Dat zegt woordvoerder Karoline Leavitt in reactie op vragen van journalisten.

Verschillende Europese landen kondigden aan militairen naar de autonoom bestuurde Deense regio te sturen, na aanhoudende claims van de Amerikaanse president Donald Trump dat de VS het grondstofrijke eiland willen inlijven. Onder meer Frankrijk, Duitsland, het VK, Zweden en Noorwegen zegden toe militairen te sturen om toe te zien op de "veiligheid" op het eiland. Ook Nederland stuurt versterking, zo werd donderdag bekend: één militair.

De VS hebben de afgelopen dagen herhaaldelijk benadrukt hun interesse in Groenland niet op te geven, en het desnoods met geweld in te nemen. Volgens het land is die annexatie noodzakelijk uit "veiligheidsoverwegingen". Een ontmoeting met Groenland en Denemarken leverde woensdag niets concreets op.