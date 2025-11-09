ECONOMIE
Nederlandse komt om door ruwe zee bij vakantie-eiland Tenerife

Samenleving
door anp
zondag, 09 november 2025 om 10:23
anp091125067 1
PUERTO DE LA CRUZ (ANP) - Een 79-jarige vrouw uit Groningen is om het leven gekomen door zeer hoge golven die het Spaanse eiland Tenerife hebben getroffen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving van de krant El Día. Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan haar familie.
Wat er precies is gebeurd, kan de woordvoerder niet zeggen. In totaal kwamen volgens persbureau Reuters zaterdag drie mensen om en raakten vijftien mensen gewond doordat een ruwe zee het vakantie-eiland teisterde. Volgens het persbureau werden bij Puerto de la Cruz in het noorden van Tenerife tien mensen de zee in gesleurd, waarbij een vrouw omkwam. Op twee andere plaatsen op het eiland, de plaats La Guancha en het strand van El Cabezo, kwamen in totaal twee mannen om.
