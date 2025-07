Nederlandse vrouw komt om bij ontploffing in Spaanse bar

MURCIA (ANP) - Een 56-jarige Nederlandse vrouw is overleden in de Spaanse regio Murcia. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) na berichtgeving van RTL Nieuws. Spaanse media melden dat zij toevallig langs een bar liep waar op dat moment een explosie plaatsvond.

De vrouw liep hoofdwonden op bij de ontploffing en overleed later in het ziekenhuis. Bij de explosie van 19 juni overleed nog een vrouw in het ziekenhuis. Volgens Spaanse media gaat het om de 38-jarige Marokkaanse manager van de bar.

BuZa staat de familie van de overleden Nederlandse bij, aldus de woordvoerder van het ministerie.

De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. De krant Murcia Today bericht dat een doorgesneden gasleiding bij de bar mogelijk te maken heeft met de ontploffing.