Amerikaan Jorgenson vier jaar langer bij Visma - Lease a Bike

LILLE (ANP) - De Amerikaanse wielrenner Matteo Jorgenson heeft aan de vooravond van de Tour de France zijn contract bij de Nederlandse wielerploeg Visma - Lease a Bike verlengd. Jorgenson blijft tot ten minste 2029, meldt de ploeg in een persbericht.

De 25-jarige Amerikaan is bezig aan zijn tweede seizoen bij Visma - Lease a Bike. Hij won vorig jaar Parijs-Nice, Dwars door Vlaanderen en eindigde als achtste in de Tour. Dit jaar won Jorgenson opnieuw Parijs-Nice.

"Twee keer Parijs-Nice winnen is iets wat me onmogelijk leek voordat ik bij het team kwam. Het heeft me mijn doelen en ambities doen bijstellen en ervoor gezorgd dat ik groter durf te dromen", meldt de renner. "Ik zie geen ander team waar ik met eenzelfde vertrouwen en kalmte kan werken als hier."

"Matteo is een belangrijke schakel voor zowel de grote rondes als klassiekers voor ons team. We maken grote plannen met hem en zijn blij dat hij zijn toekomst voor langere tijd aan ons verbonden heeft", aldus racemanager Grischa Niermann.