Politie zoekt niet verder na melding barende vrouw Rockanje

ROCKANJE (ANP) - De politie zoekt zondagochtend niet verder naar een vrouw die aan het bevallen zou zijn in het natuurgebied Voornes Duin bij Rockanje (Zuid-Holland). "Er zijn geen nieuwe aanknopingspunten binnengekomen en we houden er sterk rekening mee dat er een valse melding is gedaan", zegt een woordvoerster van de politie.

Zaterdag kwam rond 17.00 uur een melding binnen van een vrouw die online tegen een instantie zei hulp nodig te hebben. De instantie heeft de politie ingeschakeld, die het gebied met speurhonden, een helikopter en drones heeft doorzocht. De zoekactie werd rond 22.00 uur gestaakt, de vrouw werd niet gevonden.