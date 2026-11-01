Neergeschoten verdachte na overval Rotterdam-Zuid is Schiedammer

ROTTERDAM (ANP) - De verdachte die zaterdagmiddag na een gewelddadige overval in Rotterdam-Zuid door de politie werd neergeschoten, is een 28-jarige Schiedammer. De andere aangehouden verdachte is een 29-jarige man zonder vaste woonplaats, meldt de politie, die op zoek is naar meer verdachten.

De twee waren volgens de politie betrokken bij een overval op een garagebedrijf aan de Berkenwoudestraat. Meerdere gemaskerde mannen drongen het pand binnen en sloegen twee personen in elkaar.

De verdachten zijn per auto gevlucht. Een auto stopte in Charlois waarna de inzittenden uitstapten. De politie loste eerst waarschuwingsschoten en heeft daarna een verdachte neergeschoten. In een sloot in Lombardijen is een andere auto gevonden. In de buurt werd de tweede verdachte aangehouden.

De garage-eigenaar zegt tegen omroep Rijnmond dat zeven mensen betrokken waren bij de overval en dat hij ook met een hakbijl is geslagen. Hij geeft aan dat een week eerder ook al overvallers bij zijn en een ander autobedrijf in de buurt zijn binnengedrongen.