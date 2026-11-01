Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Neergeschoten verdachte na overval Rotterdam-Zuid is Schiedammer

Samenleving
door anp
anp011126092 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - De verdachte die zaterdagmiddag na een gewelddadige overval in Rotterdam-Zuid door de politie werd neergeschoten, is een 28-jarige Schiedammer. De andere aangehouden verdachte is een 29-jarige man zonder vaste woonplaats, meldt de politie, die op zoek is naar meer verdachten.
De twee waren volgens de politie betrokken bij een overval op een garagebedrijf aan de Berkenwoudestraat. Meerdere gemaskerde mannen drongen het pand binnen en sloegen twee personen in elkaar.
De verdachten zijn per auto gevlucht. Een auto stopte in Charlois waarna de inzittenden uitstapten. De politie loste eerst waarschuwingsschoten en heeft daarna een verdachte neergeschoten. In een sloot in Lombardijen is een andere auto gevonden. In de buurt werd de tweede verdachte aangehouden.
De garage-eigenaar zegt tegen omroep Rijnmond dat zeven mensen betrokken waren bij de overval en dat hij ook met een hakbijl is geslagen. Hij geeft aan dat een week eerder ook al overvallers bij zijn en een ander autobedrijf in de buurt zijn binnengedrongen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423430818

Allerzielen: Wat gebeurt er eigenlijk met je als je verbrandt in de oven

shutterstock_2814888419

Zonnepanelen? Vanaf januari telt niet alleen hoeveel je opwekt

shutterstock_2770687745

Verwarming ’s nachts op 15 graden? Niet als je deze installatie hebt

generated-image (39)

Dit stel mist €957 AOW per maand na emigratie: ook een huis in Nederland hielp niet

shutterstock_2723896355

Bij welke snelheid rijdt je auto écht het zuinigst? Het antwoord staat niet op je snelheidsmeter

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Melania tegen Trump: ‘Hou in godsnaam op met dansen’

Loading