Duitsland haalt vuldoel gas niet, maar voorziet geen problemen

BERLIJN (ANP) - De Duitse gasopslagen zijn nog maar tussen de 61 en 62 procent gevuld. Duitsland blijft daarmee ver achter bij zijn vuldoelstelling. Zondag hadden de opslagen eigenlijk voor 70 procent gevuld moeten zijn. Toch voorziet de Duitse overheid komende winter geen problemen.

"De Duitse gasvoorziening is voor de komende winter veilig, ook met de huidige vulgraad van de opslagen", zei een woordvoerster van het Duitse ministerie van Economische Zaken tegen persbureau dpa.

Door de Iranoorlog zijn de gasprijzen flink gestegen. Daardoor was het voor energiebedrijven duurder om voorraden weer aan te vullen. Berlijn maakt zich echter geen zorgen over leveringszekerheid. Ook komende tijd kan er nog gas worden geïmporteerd.

In Nederland werd een verlaagd vuldoel vorige maand wel gehaald. De Nederlandse gasvoorraden zijn nu voor 66,7 procent gevuld. Ook hier zei de overheid eerder zich weinig zorgen te maken. Consumenten en bedrijven krijgen door de gestegen gasprijs waarschijnlijk wel te maken met hogere energierekeningen.