Neergestort toestel had volgens media kunstrijders aan boord

WASHINGTON/MOSKOU (ANP/RTR) - Het in Washington verongelukte verkeersvliegtuig had volgens mediaberichten kunstrijders en hun familieleden en coaches aan boord. Het Russische persbureau TASS bericht dat het prominente Russische kunstrijdersduo Jevgenia Sjisjkova en Vadim Naoemov ook aan boord waren. Het Russische echtpaar was eerder wereldkampioen.

Het toestel van luchtvaartmaatschappij American Eagle kwam uit Wichita in de staat Kansas, waar net het Amerikaanse kampioenschap kunstrijden is gehouden. Het vliegtuig kwam vlak voor aankomst in Washington na een vlucht van ongeveer 1750 kilometer in botsing met een legerhelikopter.

In het vliegtuig uit Wichita, een Canadair Regional Jet, zaten 64 mensen. In de Black Hawk-legerhelikopter drie. De autoriteiten vrezen dat er veel doden zijn gevallen. Volgens de media zijn inmiddels achttien lichamen geborgen.