Shell ziet winst dalen door lagere inkomsten uit gas

LONDEN (ANP) - Olie- en gasconcern Shell heeft een lagere jaarwinst geboekt door lagere olieprijzen en gedaalde inkomsten uit de handel in aardgas. Tegelijkertijd wist het Britse bedrijf de kosten naar beneden te brengen, wat topman Wael Sawan tevreden stemt.

De nettowinst over heel 2024 daalde 17 procent tot 16,1 miljard dollar. Dat had onder andere te maken met een kleiner verschil tussen de productiekosten en verkoopprijzen voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). In de voorgaande jaren profiteerden Shell en andere energieconcerns nog van torenhoge prijzen voor gas en olie na de Russische inval in Oekraïne.

Sawan spreekt van "sterke financiële prestaties" tegen een achtergrond van lagere olieprijzen. Aandeelhouders gaan daar ook van profiteren. Ze krijgen een 4 procent hoger dividend. Daarnaast koopt Shell voor 3,5 miljard dollar eigen aandelen in, wat de waarde van de overgebleven stukken stuwt.