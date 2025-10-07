Negende Toon Hermans Prijs is voor Youp van 't Hek

SITTARD (ANP) - Youp van 't Hek krijgt dit jaar de Toon Hermans Prijs. De 71-jarige cabaretier, die afgelopen jaar zijn laatste tournee afsloot, krijgt de onderscheiding omdat hij "op een unieke manier de ideeën van Toon levend houdt". De prijs wordt op 16 december uitgereikt in het Toon Hermans Theater in Sittard, meldde de stichting die zijn nalatenschap beheert dinsdag.

Het is de negende keer dat de Toon Hermans Prijs wordt uitgereikt. Eerder ging de onderscheiding onder anderen naar Jochem Myjer, Freek de Jonge, Mini & Maxi en Paul van Vliet. De prijs bestaat uit een replica van een bronzen silhouet van Hermans, dat is vervaardigd door Gemma, de kleindochter van Hermans.

Van 't Hek is een groot liefhebber van Hermans en heeft zijn waardering voor de in 2000 overleden Limburgse komiek altijd uitgedragen. Met zijn tournee De Laatste Ronde! sloot Van 't Hek tussen 2021 en 2024 zijn carrière af, die bijna een halve eeuw beslaat. De cabaretier is nog wel actief als columnist en schrijver.