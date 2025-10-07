Ouders hoeven niet meer de cel in voor doden van hun baby

DEN BOSCH (ANP) - De ouders van een overleden baby uit Helvoirt zijn dinsdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor dood door schuld. Het jongetje, zeventien dagen oud, overleed in februari vorig jaar door ondervoeding. Zijn ouders voerden hem vooral paddenstoelen. Zij hebben al ruim een jaar vastgezeten en krijgen nog een voorwaardelijke celstraf van bijna twee jaar.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder zes jaar cel en sprak van doodslag, maar volgens de rechtbank is daar geen sprake van. Zij ziet geen opzet op de dood van de baby en stelt dat de ouders daadwerkelijk dachten dat ze goed voor hun kind zorgden.

Vader Robert G. belde op 26 februari zelf naar het alarmnummer 112, omdat zijn baby koud aanvoelde en niet meer ademde. Hulpverleners konden hem niet meer redden. Bij de zwangerschap en bevalling is geen enkele arts of verloskundige betrokken geweest. In de woning lag weinig (baby)voedsel, op vele plastic bakjes met paddenstoelen na.

Levensbedreigend

Ook de toestand van moeder Oleksandra G. was levensbedreigend. Zij woog slechts veertig kilo. Omdat ze niet genoeg borstvoeding produceerde, kreeg de baby paddenstoelen en sojapoeder in gedemineraliseerd water, dat niet geschikt is voor consumptie.

Volgens de rechtbank maakten de ouders vele foute keuzes en negeerden ze vele "rode vlaggen". Zo bleef het kindje maar vermageren. Toch zijn er te veel aanwijzingen dat ze hun kind juist in leven probeerden te houden. De ouders hadden een fascinatie voor paddenstoelen en waren ervan overtuigd dat dat was wat zij en hun baby nodig hadden. "Van kwaadaardig handelen, zoals agressie, was geen sprake", aldus de voorzitter.