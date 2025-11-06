ECONOMIE
Negende verdachte aangehouden in zaak om doodgeschoten Alkmaarder

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 17:26
ALKMAAR (ANP) - De politie heeft een 24-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 18-jarige Freek Postma uit Alkmaar. Daarmee komt het aantal aanhoudingen in de zaak op negen.
De verdachte is woensdag aangehouden in Alkmaar en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In de zaak rondom het schietincident aan de Alkmaarse Baansingel, waarbij Freek Postma op 22 november 2023 om het leven kwam, worden nu negen personen verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Zes personen zitten op dit moment vast. Uit politieonderzoek is gebleken dat het slachtoffer met een vuurwapen om het leven is gebracht. Dat gebeurde mogelijk na een conflict in een woning aan de Baansingel. Postma werd uiteindelijk in de achtertuin van die woning aangetroffen door hulpdiensten.
Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak.
