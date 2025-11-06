Motief 'Damsteker' nog altijd onduidelijk, verdachte zwijgt

AMSTERDAM (ANP) - Het motief van Roman D. die ervan wordt verdacht dat hij op 27 maart vijf mensen neerstak rond de Dam in Amsterdam, is nog altijd onduidelijk. Dat kwam donderdag naar voren na de derde voorbereidende zitting in de zaak.

D. zwijgt nog altijd, maar ook uit getuigenverhoor is tot op heden niets gebleken, volgens het Openbaar Ministerie. Dat houdt daarom nog altijd rekening met alle scenario's. "Van aansturing door een onbekende actor tot aan een persoonlijk psychosociaal motief." Ook notities die zijn gevonden op de telefoon van D. geven geen uitsluitsel. Tegelijkertijd denkt het OM wel dat D. een soort plan van aanpak had.

De Oekraïner wordt onderzocht door deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Het OM verwacht dat de rapportage klaar is in januari. Op de 27e van die maand is nu de volgende zitting gepland.

De slachtoffers van D. waren toeristen. Zij hadden de Poolse, Amerikaanse, Australische, Belgische en Nederlandse nationaliteit.