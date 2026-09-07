Nepal houdt nationale rouwdag na vloedgolf, zoekacties gaan door

KATHMANDU (ANP/RTR) - In Nepal wordt maandag een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke vloedgolf bijna twee weken terug. Toch organiseert de regering geen herdenkingen, omdat reddingswerkers bij zoekacties nog altijd hopen overlevenden te vinden.

De vloedgolf, veroorzaakt door het afbreken van een gletsjer, kostte al zeker 1380 mensen het leven, maar nog meer dan 5500 mensen worden vermist. Grote stromen modder, steen en aarde hebben hele dorpen overspoeld.

Ook de ingangen van tunnels zijn geblokkeerd, maar de hulpdiensten hebben hoop dat daar nog levende mensen vastzitten. De afgelopen dagen konden daar vier mensen worden gered.

De rouwdag komt volgens de hindoeïstische traditie op de dertiende dag na de ramp. Vlaggen van overheidsgebouwen worden halfstok gehangen.