Nederland telt ruim 3,1 miljoen huurwoningen , maar wie de gelekte Prinsjesdag-plannen doorleest, zoekt tevergeefs naar een doorrekening voor huurders als groep. Ten onrechte: tel huurverhoging, stijgende zorgpremie, de vrijheidsbijdrage en hogere energiekosten bij elkaar op, en een alleenstaande sociale huurder is in 2027 al gauw €60 tot €75 per maand extra kwijt.

De huurverhoging: €23 tot ruim €60 per maand erbij

De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen bedraagt vanaf 1 juli 2026 4,1 procent. Voor middenhuurwoningen is de rekensom de cao-loonontwikkeling plus 1 procentpunt, wat uitkomt op 6,1 procent. Een sociale huurwoning van een corporatie kost na de verhoging van juli 2026 gemiddeld €666 per maand. Bij dat bedrag betekent het maximum van 4,1 procent zo'n €27 erbij.

In de praktijk verhoogden corporaties de huur met gemiddeld 3,6 procent, ongeveer €23 per maand. In het middensegment is de klap groter: bij een huur van €1.000 per maand komt 6,1 procent neer op ruim €61 extra. Het huidige maximum geldt tot 1 juli 2027.

Zorgpremie: €12 tot €15 per verzekerde extra

Volgens een prognose van Overstappen.nl stijgt de gemiddelde zorgpremie in 2027 met zo'n €12,50 per maand, naar circa €171,50. Zorgwijzer houdt rekening met een stijging van 7 tot 9 procent, oftewel €12 tot €15 per maand per verzekerde. Zoals Welingelichte Kringen eerder schreef : het eigen risico blijft in 2027 op €385, maar dat drukt de premie nauwelijks. Voor een stel betekent dat €24 tot €30 per maand extra, alleen al voor de basisverzekering.

Geen hypotheek, geen panelen, geen buffer: elke prijsstijging komt er bij een huurder vol bovenop.

De stille belastingverhoging

De zogeheten vrijheidsbijdrage verschijnt nergens als apart bedrag op je loonstrook. Tarieven en heffingskortingen worden normaal gesproken aangepast aan de inflatie, maar in 2027 en 2028 gebeurt dat niet volledig. Daardoor betaal je meer belasting dan bij volledige inflatiecorrectie. De FNV berekende dat een werknemer met een modaal inkomen zo'n €152 extra belasting per jaar betaalt, omgerekend circa €13 per maand. In totaal moet de maatregel €1,5 miljard opleveren in 2027, bestemd voor defensie.

Energierekening: huurders extra kwetsbaar

Vanaf 2027 gaat de energierekening van huurders harder stijgen. De belangrijkste oorzaak: hogere netbeheerkosten. Die lopen naar verwachting op naar €650 tot €725 per jaar, zo'n €12,50 tot €18,75 extra per maand. Huurders kunnen doorgaans geen zonnepanelen plaatsen, hebben geen warmtepomp en zijn volledig afhankelijk van het energielabel dat de verhuurder aanbiedt. Die afhankelijkheid maakt hen extra gevoelig voor stijgende gas- en nettarieven.

De optelsom

Voor een alleenstaande sociale huurder met een modaal inkomen ziet de geschatte maandrekening er in 2027 als volgt uit:

Huurverhoging: €23 tot €27

Zorgpremie: €12 tot €15

Vrijheidsbijdrage: circa €13

Energiekosten (netbeheer): €12,50 tot €18,75

Totaal: circa €60 tot €75 per maand extra

In het middensegment tikt de rekening nog harder door. Door de hogere huurverhoging van 6,1 procent en een dubbele zorgpremie bij een stel loopt het totaal al snel richting €110 per maand, ofwel ruim €1.300 per jaar.

Geen ontsnappingsroute

Kopers met een vastrentende hypotheek voelen geen huurverhoging. Wie zonnepanelen heeft, dempt de energiestijging. Wie hypotheekrente aftrekt, compenseert een deel van de belastingverhoging. Huurders missen al die vangnetten. Ze betalen een wettelijk vastgestelde huurstijging, dezelfde zorgpremie als iedereen, dezelfde vrijheidsbijdrage, en een energierekening waarop ze nauwelijks invloed hebben. Ruim drie miljoen huishoudens, maar in geen enkele begrotingsberekening een eigen kolom.