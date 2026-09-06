De 15 vroege signalen van kanker die veel mensen te lang wegwuiven

Je bent moe, je hoest al weken, je broek zit ineens ruimer. Niks aan de hand, denk je. Tot je huisarts fronst.

Kanker begint bijna nooit met een alarmbel. Het begint met iets wat je makkelijk verklaart: druk, ouderdom, verkeerd gegeten, verkeerd geslapen. Precies daarom belanden mensen te laat op het spreekuur. In 2024 kregen ongeveer 130.000 Nederlanders de diagnose kanker, bijna 3.000 meer dan het jaar ervoor. Hoe eerder een tumor wordt gevonden, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling.

Hieronder staan vijftien lichaamssignalen waarbij het verstandig is om niet langer te wachten. Niet om je bang te maken; wél om je te helpen kiezen wanneer je die afspraak écht maakt.

Waarom je die afspraak wél maakt

Bij vrijwel al deze klachten geldt: negen van de tien keer is er iets onschuldigs aan de hand. Een virus, een spiertje, een hormoon, de leeftijd. Maar de huisarts is er juist voor die tiende keer. Twee weken is de vuistregel bij de meeste klachten; bij bloedverlies geldt: geen wachttijd, direct bellen.

Twee weken. Dat is de grens tussen "ik wacht het aan" en "ik bel vandaag nog".

1. Een hoest die maar niet stopt

Een verkoudheidshoest is na een week of twee verdwenen. Blijft de hoest hangen, wordt hij hardnekkiger of komt er bloed bij het slijm, dan is dat een reden om je huisarts te bellen. Zeker als je rookt of hebt gerookt.

2. Heesheid die aanhoudt

Twee dagen schor na een concert of een verkoudheid: logisch. Twee weken schor zonder duidelijke reden: laten kijken. Het kan wijzen op iets in de stembanden, keel of schildklier.

3. Onverklaarbaar afvallen

Een paar kilo minder zonder dat je iets veranderd hebt aan eten of bewegen is een signaal dat het lichaam meer verbrandt dan het binnenkrijgt. Bij verschillende kankersoorten hoort ongewild gewichtsverlies bij de eerste tekenen.

4. Extreme moeheid zonder oorzaak

Moe na een drukke week is normaal. Moe na een goed weekend, moe bij het opstaan, moe zonder dat sport, werk of slecht slapen het verklaart: dat is een ander soort moe. Soms ligt er bloedarmoede onder, wat weer een signaal kan zijn van bijvoorbeeld darmkanker.

5. Bloed of slijm bij de ontlasting

Aambeien geven ook bloed, dat klopt. Maar bloed bij de ontlasting is nooit een klacht om aan te zien. Ga naar de huisarts, ook als je denkt te weten waar het vandaan komt. Donkere, bijna zwarte ontlasting kan ook op bloed wijzen.

6. Veranderd toiletpatroon

Wekenlang diarree, of diarree en verstopping die elkaar afwisselen, of het gevoel dat je darm niet leeg is na het poepen. Als je poeppatroon verandert en veranderd blijft, is dat een reden voor onderzoek. Twee weken is de grens.

7. Bloed in de urine

Rood, roze of bruinig getinte urine hoort er niet te zijn. Ook als het maar één keer voorkomt en er verder niks pijn doet: dit is een klacht waar je binnen een week mee naar de huisarts gaat.

8. Vaker plassen, moeilijker plassen

Bij mannen kan een tragere straal of vaker moeten plassen wijzen op een goedaardige prostaatvergroting, maar ook op prostaatkanker. Prostaatkanker was in 2024 met 15.212 diagnoses vrijwel even vaak vastgesteld als borstkanker bij vrouwen (15.407). Blijft het langer dan een week, laat het beoordelen.

9. Een moedervlek die verandert

Voor moedervlekken bestaat de ABCDE-regel: let op Asymmetrie, onscherpe Begrenzing, wisselende Kleuren, Diameter groter dan zes millimeter en Evolutie – een vlek die binnen korte tijd verandert. Ook jeuk, bloed of een korstje op een moedervlek hoort niet.

Een moedervlek die jeukt of bloedt is geen mode. Dat is een signaal.

10. Wondjes of plekjes die niet genezen

Een schilferend plekje op je gezicht, hand of arm dat na een paar weken nog steeds niet weg is. Een zweertje dat maar niet dichtgaat. Het gaat vaak om plekken die veel zon hebben gehad. Laat het beoordelen.

11. Een knobbeltje dat blijft

In de hals, oksel, lies, borst of teelbal. Voel je een verdikking die na twee weken nog niet weg is en niet kleiner wordt, dan is dat een reden om langs de huisarts te gaan. Ook harde, langer opgezette lymfeklieren horen daarbij.

12. Slikklachten

Het gevoel dat brood of vlees blijft steken achter je borstbeen. Pijn bij het slikken. Slikken dat moeizamer gaat. Als het langer dan twee weken speelt, is dat geen reden om nog een keer beter te kauwen: dan is dat een reden voor de huisarts.

13. Onverklaarbare koorts

Verhoging bij een infectie is logisch. Terugkerende koorts of nachtelijk zweten zonder duidelijke oorzaak niet. Het kan wijzen op iets in het lymfestelsel of bloedvormingssysteem.

14. Ongewoon bloedverlies bij vrouwen

Bloedverlies tussen menstruaties door, na het vrijen, of – belangrijk – opnieuw bloedverlies terwijl je al langer dan een jaar door de overgang was. Ook veranderde afscheiding hoort in dit rijtje. Bij dit soort klachten geldt geen wachttijd: bel dezelfde week.

15. Een borst die verandert

Een knobbeltje in de borst, een deukje in de huid, een tepel die intrekt, een rode of schilferige tepelhof of bloed uit de tepel. Wacht niet op de volgende uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek: ga naar de huisarts.

Wat een huisartsbezoek oplevert

De huisarts kan in één consult vaak al onderscheid maken tussen "onschuldig, aan te zien" en "we gaan verder onderzoeken". Bloedprikken, een echootje, doorverwijzing naar een specialist – het is meestal een korte lijn. Ga terug als klachten na een behandeling niet overgaan. Blijven rondlopen met een klacht die niet weggaat is de duurste route.

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