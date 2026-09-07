Met pensioen naar Spanje? Dit houdt een Nederlands stel netto over na zorgpremie, belasting en woonlasten

Zon, lagere prijzen en een AOW die gewoon wordt overgemaakt: op papier kan de rekensom niet misgaan. Toch ligt het bedrag dat een Nederlands stel in Spanje maandelijks overhoudt niet hoger doordat de belasting er lager is, en ook niet doordat de boodschappen goedkoper zijn. Het verschil ontstaat bij een heel andere post.

Eerst gaat er in Nederland nog iets af

Wie zich uitschrijft, houdt recht op AOW en aanvullend pensioen : binnen de EU worden ze gewoon doorbetaald. Maar de basiszorg blijft een Nederlandse rekening. De verdragsbijdrage bestaat uit een vast bedrag van 157 euro per maand per verzekerde, plus 4,85 procent Zvw en 9,65 procent Wlz over het pensioeninkomen. Dat totaal wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor, die voor Spanje in 2026 op 0,4408 staat. Heffingskortingen gaan alleen van het Wlz-deel af.

Voor ons voorbeeldstel — samen 54.000 euro bruto per jaar, verdeeld over 37.500 en 16.500 euro — komt dat neer op ongeveer 300 euro per maand. Fors, maar minder dan de twee Nederlandse zorgpremies die ervoor in de plaats zouden komen.

Spanje belast een middeninkomen zwaarder dan Nederland, niet lichter.

De Spaanse fiscus is minder mild dan gedacht

Verblijft u meer dan 183 dagen per jaar in Spanje, dan bent u daar belastingplichtig over uw wereldinkomen. Onder het verdrag uit 1971 belast Spanje zowel de AOW als het bedrijfspensioen; een overheidspensioen blijft in Nederland belast.

En daar wringt het. Spanje kent geen ouderenkorting en werkt met een belastingvrij minimum van 5.550 euro, plus 1.150 euro vanaf 65 jaar. De Nederlandse ouderenkorting van 2.067 euro per persoon bestaat er niet. Ons stel betaalt daardoor rond de 7.500 euro inkomstenbelasting per jaar, tegen ruim 3.300 euro bij hetzelfde bruto-inkomen in Nederland.

Per jaar Spanje Nederland Bruto pensioeninkomen € 54.000 € 54.000 Inkomstenbelasting ca. € 7.500 € 3.319 Zorg (CAK-bijdrage of Zvw plus premie) € 3.606 € 6.387 Netto ca. € 42.900 ca. € 44.300

Netto scheelt dat zo'n 120 euro per maand — in het nadeel van Spanje.

Het verschil zit in de huur

Daar staat één post tegenover die alles omdraait. Huurwoningen in de provincie Alicante kostten in augustus 2026 gemiddeld 12,70 euro per vierkante meter per maand: voor tachtig vierkante meter ruim duizend euro. Nieuwe huurders in de Nederlandse vrije sector betaalden in het tweede kwartaal van 2026 gemiddeld 1.882 euro.

Het fiscale verlies wordt in één maand huur weer goedgemaakt.

In cijfers — woonlandfactor Spanje 2026: 0,4408. Vaste zorgbijdrage: 157 euro per maand per persoon. Spaans belastingvrij minimum: 5.550 euro, plus 1.150 euro vanaf 65 jaar. Nederlandse ouderenkorting: 2.067 euro. Gemiddelde huur Alicante: 12,70 euro per vierkante meter.

Wat u vooraf regelt

Vraag vrijstelling van Nederlandse loonheffing aan, anders houdt uw pensioenfonds onterecht belasting in.

Regel het S1-formulier, zodat u toegang krijgt tot de Spaanse publieke zorg.

Laat een gestor beoordelen of u de CAK-bijdrage in de Spaanse aangifte Modelo 100 als aftrekpost op uw arbeidsinkomen kunt opvoeren; dat scheelt al gauw enkele honderden euro's.

Kijk naar de regio: de opslag van de deelstaat verschilt en bepaalt een flink deel van uw tarief.

Houd het nieuwe belastingverdrag in de gaten. Nederland en Spanje bereikten in april 2026 een akkoord, maar in augustus was er nog niets ondertekend en geldt het verdrag uit 1971 onverkort.

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