Nepal sluit overeenkomst met leden Gen Z-protestbeweging

KATHMANDU (ANP/AFP) - Nepal heeft een overeenkomst gesloten met vertegenwoordigers van de Gen Z-protestbeweging. Het gaat om een pakket maatregelen die moeten leiden tot minder corruptie en beter bestuur. Interim-premier Sushila Karki, een voormalige opperrechter, sprak tijdens een plechtigheid in Kathmandu over een "mijlpaal".

De overeenkomst volgt op de zogenoemde Gen Z-protesten van eerder dit jaar. Nepalezen gingen toen de straat op uit onvrede over onder meer een socialmediaverbod en economische tegenspoed. De situatie escaleerde en er vielen tientallen doden. De onrust leidde ook tot het vertrek van de premier en het aantreden van Karki als nieuwe regeringschef. Zij moet het land besturen tot volgend jaar verkiezingen worden gehouden.

"Het is een zeer emotioneel moment en een historische prestatie voor alle Gen Z'ers", zei een 23-jarige man die de ondertekening bijwoonde tegen AFP. "We hebben dag en nacht gewerkt gedurende drie maanden om deze overeenkomst tot stand te brengen."