Aanhoudingen in Frankrijk over 'kindersekspoppen'

PARIJS (ANP/AFP) - Bij een grote operatie van de Franse politie in heel het land zijn woensdag een twintigtal mensen aangehouden omdat ze worden verdacht van het kopen van illegale sekspoppen die een kinderlijk uiterlijk hebben. Vijf van de verdachten zijn bekend bij de politie wegens pedofiele praktijken.

Het onderzoek is een gevolg van de affaire waarbij via commerciële internetsites zoals Shein en AliExpress sekspoppen met een pedofiel en pornografisch karakter werden aangeboden. De Franse autoriteiten willen de Chinese webshop Shein blokkeren naar aanleiding van de affaire.