Netanyahu belooft actie tegen extremistische kolonisten Westoever

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het optreden van "een handvol extremistische" Joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever veroordeeld en heeft beloofd zich persoonlijk bezig te houden met het probleem van de gewelddadige kolonisten.

Netanyahu deed zijn uitspraak na een aanval van kolonisten op het Palestijnse dorp Jabaa. "Ik neem die gewelddadige uitbarstingen zeer serieus", zei Netanyahu. Volgens hem willen deze kolonisten eigen rechter spelen. De aanval op Jabaa was een reactie op een ontruiming door het Israëlische leger van nederzettingen van kolonisten in Gush Etzion, ten zuiden van Jeruzalem.

Kort daarvoor was het Israëlische leger tussenbeide gekomen toen tientallen Israëliërs huizen en auto's van Palestijnen vernielden.

UNRWA meldde een paar weken geleden op X dat op de Westelijke Jordaanoever het geweld van Joodse kolonisten tegen Palestijnen toeneemt. Oktober 2025 was de gewelddadigste maand sinds deze VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen in 2013 begon met het registreren van geweld van Joodse kolonisten.