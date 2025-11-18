ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwaargewonde bij incident in Leeuwarden

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 2:19
anp181125007 1
LEEUWARDEN (ANP) - Bij een mogelijke steekpartij in Leeuwarden is een persoon zwaargewond geraakt. Volgens de politie is het nog zeer onduidelijk wat er is gebeurd. Op X meldt de politie dat een voertuig is aangehouden dat mogelijk betrokken zou kunnen zijn bij het incident. De drie inzittenden zijn aangehouden.
Rond 23.30 uur kreeg de politie de melding dat er mogelijk zou zijn geschoten in de omgeving van de Schrans in Leeuwarden. Niet veel later kwam er ook de melding binnen dat een slachtoffer met een steekwond hulp had gezocht in het ziekenhuis in de stad.
De politie onderzoekt momenteel of er daadwerkelijk is geschoten en of er een relatie is tussen die melding en het zwaargewonde slachtoffer met de steekwond, schrijft de politie op X.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

ANP-537342209 (1)

Bekend diabetesmedicijn gelinkt aan extreem hoge levensverwachting bij vrouwen

158304056_m

Vitamine D kan het risico op een hartaanval verlagen, maar er is een strikte voorwaarde

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

ANP-429808924

Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

ANP-302003004

Tatjana Šimić stelt nieuwe Flodder-cast voor: 'Meet my daughter Kees'

Loading