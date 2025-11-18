Zwaargewonde bij incident in Leeuwarden

LEEUWARDEN (ANP) - Bij een mogelijke steekpartij in Leeuwarden is een persoon zwaargewond geraakt. Volgens de politie is het nog zeer onduidelijk wat er is gebeurd. Op X meldt de politie dat een voertuig is aangehouden dat mogelijk betrokken zou kunnen zijn bij het incident. De drie inzittenden zijn aangehouden.

Rond 23.30 uur kreeg de politie de melding dat er mogelijk zou zijn geschoten in de omgeving van de Schrans in Leeuwarden. Niet veel later kwam er ook de melding binnen dat een slachtoffer met een steekwond hulp had gezocht in het ziekenhuis in de stad.

De politie onderzoekt momenteel of er daadwerkelijk is geschoten en of er een relatie is tussen die melding en het zwaargewonde slachtoffer met de steekwond, schrijft de politie op X.