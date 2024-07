Netanyahu gaat Biden bedanken voor alles wat hij deed voor Israël

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten president Joe Biden bedanken "voor alles wat hij heeft gedaan voor Israël". Dat zei hij voor zijn vertrek naar Washington.

Netanyahu zei ook dat "Israël de sterkste bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten blijft", wie er na de verkiezingen in november ook de nieuwe Amerikaanse president wordt.

Zondag bevestigde Netanyahu dat hij, ondanks de aankondiging van Biden om zich niet herkiesbaar te stellen, volgens plan naar Washington reist. Netanyahu en Biden gaan in gesprek over de oorlog tussen Israël en Hamas. Netanyahu spreekt woensdag ook het Amerikaanse Congres toe.

De relatie tussen Biden en Netanyahu is verslechterd sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Biden voerde zijn kritiek op het optreden van Israël in de Gazastrook op. In april hield hij zelfs een levering tegen van Amerikaanse wapens die bestemd was voor Israël, door zorgen over het Israëlische offensief in Rafah.