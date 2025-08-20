ECONOMIE
Netanyahu gaat onverdroten door: Israël roept reservisten op voor inname Gaza-Stad

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 8:55
bijgewerkt om woensdag, 20 augustus 2025 om 9:00
anp200825052 1
Israël roept 60.000 reservisten op voor de inname van Gaza-Stad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de plannen van de strijdkrachten voor de aanval goedgekeurd.
Het departement bevestigde berichten hierover in Israëlische media. Voor aanvang van het offensief treft Israël "humanitaire voorbereidingen" voor de ongeveer 1 miljoen inwoners van Gaza-Stad. Zij krijgen een evacuatiebevel en moeten allemaal naar het zuiden vertrekken.
Volgens Israëlische functionarissen zouden inwoners tot 7 oktober, de dag van de Hamasaanval op Israël die de oorlog inleidde, krijgen om te evacueren. Daarna gaat de operatie van start. Vermoedelijk worden de laatste Israëlische gijzelaars vastgehouden in Gaza-Stad. Van hen zouden er nog zo'n twintig in leven zijn.
Israëls voornemen om ook Gaza-Stad in te nemen heeft tot internationale kritiek geleid. De meeste hulporganisaties die actief zijn in Gaza hebben hun hoofdvestiging in Gaza-Stad.
